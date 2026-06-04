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Ватерполистки нижегородского «Буревестника» впервые стали чемпионками страны

До этого наши землячки трижды подряд брали серебро.

Золото — наше! Нижегородский «Буревестник» стал первым победителем Евразийской ватерпольной лиги среди женских команд. И впервые в своей истории стал сильнейшим клубом страны!

Сегодня в Нижнем Новгороде состоялся третий решающий матч серии до двух побед между «Буревестником» и клубом «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши).

Хозяйки воды пропустили первыми, но стартовая четверть осталась за ними — 3:2. И больше инициативу из своих рук волжанки не упускали. В двух следующих периодах они уходили в отрыв — 5:3, 7:4. В заключительной восьмиминутке подопечным Ивана Комарова не удалось ни разу забить, но и соперницы только дважды поразили цель. Итог — 7:6 и 2:1 в серии в пользу «Буревестника»!

Голами у победительниц отметились: Мария Данилюк — 3, Дарья Бунакова — 2, Дарья Клюева, Дарья Савченко.

Отметим, что единственный раз золото чемпионата для Нижнего Новгорода принёс «Салют» под руководством Николая Михалевича в далёком 1993 году.

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