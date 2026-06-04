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Вышел тизер мультфильма «Ледниковый период 6»

Компания Disney представила тизер мультфильма «Ледниковый период 6». Продолжение анимационной серии выйдет в мировом прокате 5 февраля 2027 года.

Компания Disney представила тизер мультфильма «Ледниковый период 6». Продолжение анимационной серии выйдет в мировом прокате 5 февраля 2027 года.

Картина получила подзаголовок «Точка кипения». Она станет продолжением знаменитой франшизы, действие которой разворачивается 20 тысяч лет назад, во времена ледникового периода.

О планах по созданию ленты в Disney сообщали еще в 2022 году, однако работа началась только в 2025 году.

— Ой! «Ледниковый период: Точка кипения» приближается! В кинотеатрах с 5 февраля 2027 года, — говорится на YouTube-канале Disney.

В апреле во всем мире отметили День мультфильмов. «Вечерняя Москва» вспоминает, как появилась анимация, кто был «первопроходцем» этого жанра, а также рассказывает, какие мультфильмы выходят на экраны в этом году.

Ранее стало известно, что полнометражный игровой фильм «Приключения кота Леопольда» планируют начать снимать в России осенью 2026 года. Работу над лентой ведут компания Welcome Media и белорусская компания «Киноцех». Режиссером картины будет Владислав Богуш («На деревню дедушке»).