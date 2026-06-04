40 тысяч за нападение бездомной собаки заплатит ребенку Иловлинский район

В Иловлинском районе прокуратуре пришлось через суд добиваться взыскания морального вреда для ребенка, которого погрызла бездомная собака, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.
К стражам порядка обратились родители пострадавшего малыша. По их словам, бродячий пес напал на девятилетнего мальчишку, когда тот шел домой из школы. Встреча с собакой обернулась для ребенка тремя укушенными ранами на голени и сильным испугом. Мальчику потребовалась помощь медиков и курс приема антирабической вакцины.
При этом проверка показала, что администрация района спустя рукава относилась к организации отлова бездомных животных. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованиями взыскать с Иловлинской администрации компенсацию морального вреда в адрес пострадавшего малыша. Суд встал на сторону ребенка и обязал ответчика выплатить потерпевшему 40 тысяч рублей.
А ранее также защищать права ребенка, пострадавшего в школе, пришлось защищать прокуратуре Дубовского района.