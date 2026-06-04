40 тысяч за нападение бездомной собаки заплатит ребенку Иловлинский район

При этом проверка показала, что администрация района спустя рукава относилась к организации отлова бездомных животных. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованиями взыскать с Иловлинской администрации компенсацию морального вреда в адрес пострадавшего малыша. Суд встал на сторону ребенка и обязал ответчика выплатить потерпевшему 40 тысяч рублей.