Калужская область внедрит защищённый ИИ в госуправление и экономику

Договорённость направлена на развитие взаимодействия в области информационных технологий и искусственного интеллекта. Особое внимание стороны намерены уделить повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, развитию цифровых сервисов и поддержке технологических инициатив, отвечающих интересам региона. Среди ключевых направлений — разработка и внедрение цифровых платформ для решения актуальных задач региона, применение современных IT-решений, а также внедрение технологий защищённого искусственного интеллекта в отраслях экономики и государственного управления. Кроме того, соглашение предполагает взаимодействие с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования Калужской области.