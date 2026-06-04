В Астрахани отремонтировали детский сад

Дошкольное отделение Лицея № 1 отремонтировали в Астрахани, сообщили в администрации губернатора Астраханской области. Работы провели при поддержке национального проекта «Семья».
Здание, в котором расположен детский сад, было построено в 1936 году. Специалисты выполнили внутреннюю отделку, отремонтировали фасад и кровлю, полностью заменили инженерные сети, благоустроили прилегающую территорию и закупили новую мебель.
«Создание комфортной среды для детей и подростков — безусловный приоритет для нас. Только за последние пять лет в области построено и отремонтировано 47 школ и детских садов. Теперь это современные образовательные комплексы, где есть все необходимое», — отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Отмечается, что детский сад рассчитан на 250 воспитанников. В учреждении оборудованы медицинский кабинет, музыкальный зал и кабинет изобразительного искусства. Особое внимание уделили самым маленьким воспитанникам. Для них приобрели интерактивное оборудование, которое помогает развивать речь и адаптироваться в коллективе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.