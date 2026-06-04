В Астрахани отремонтировали детский сад

«Создание комфортной среды для детей и подростков — безусловный приоритет для нас. Только за последние пять лет в области построено и отремонтировано 47 школ и детских садов. Теперь это современные образовательные комплексы, где есть все необходимое», — отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.