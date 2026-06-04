В четырех районах Ростовской области выявили случаи лихорадки Ку после укусов клещей

В ведомстве уточнили, что выявленные случаи между собой не связаны. Кроме того, в Мартыновском районе был зафиксирован случай заражения человека Крымской геморрагической лихорадкой. По данным санитарного ведомства, инфицирование произошло во время ухода за крупным рогатым скотом.