Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строгое воспитание детей может довести до тюрьмы: как закон защищает ребенка

Юрист Нечаева: родителям грозит тюремный срок за истязание детей.

Источник: Комсомольская правда

Российским родителям напомнили об уголовной ответственности за психологическое или физическое насилие над детьми. Как сообщает «Абзац» со ссылкой на юриста Екатерину Нечаеву, даже метод «воспитания брошенного в лесу» может привести к реальному тюремному сроку.

Эксперт разъяснила, что закон сурово карает за истязания и причинение вреда здоровью ребенка. Отдельное наказание грозит за оставление несовершеннолетнего в опасности, например, на незнакомой улице или в лесу. За неисполнение родительских обязанностей существует специальная статья 156 УК РФ.

Юрист также предупредила, что словесные оскорбления попадают под административную ответственность. Ребенок имеет право самостоятельно прийти в органы опеки или рассказать учителю о побоях и унижениях, после чего в семью пригласят специалистов.

Ранее адвокат Евгений Харламов ответил на вопрос, могут ли дети сесть за то, что помогли мошенникам обчистить родителей. Специалист указал, в некоторых ситуациях за это грозит до десяти лет тюрьмы.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше