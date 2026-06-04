Более 30 спикеров из шести регионов России примут участие в фестивале «Детство» в Нижнем Новгороде

Более 30 спикеров из шести регионов России примут участие в IV Всероссийском культурно-просветительском фестивале «Детство» (0+). Он пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 11 июня. Об этом рассказали в городском департаменте культуры. Традиционно организаторами фестиваля являются Государственный музей А. М. Горького совместно с театром «Вера».
Гостями фестиваля «Детство» в этом году станут музейные специалисты из Москвы, Нижнего Новгорода, республики Татарстан, Перми, Самары, имеющие в своем арсенале детские музейные программы и богатый опыт взаимодействия с подрастающим поколением, а также писатели и художники России, творчество которых адресовано детям.
"Основной целью фестиваля является популяризация литературы и детского чтения, развитие театрального искусства и музейного дела в России, привлечение внимания к творчеству Максима Горького и других писателей, в произведениях которых звучит тема детства, — отметили специалисты депкультуры.
В фестивальные дни на 45 площадках города пройдут более 70-ти мероприятий: встречи с писателями, музейными педагогами и театральными деятелями, спектакли, выставки, тематические экскурсии, музейные мастер-классы для детей и теоретические треки для специалистов, работающих с юными посетителями.
«Одним из основных акцентов фестиваля “Детство” изначально задумывалась тема воспитания, семьи, культурного взаимодействия. И в Год единства народов России и Пятилетия семьи в Нижегородской области мы с особым чувством будем говорить с детьми на вечные, всегда актуальные темы дружбы, любви, патриотизма, творчества. В том числе, творчества великого нижегородца Максима Горького», — подчеркнула организатор фестиваля, директор Государственного музея А. М. Горького Лариса Моторина.
Гостями мероприятия станут детские писатели Андрей Усачев, Светлана Кривошлыкова, Елена Ульева, Денис Сорокотягин из Москвы, Галина Дядина из Арзамаса и Нина Дашевская из Санкт-Петербурга, которая является автором книги «Тео — театральный капитан» (6+), чьих героев юные нижегородцы увидят в премьерном спектакле (6+) театра «Вера».
В день открытия фестиваля с 10:00 до 16:00 в Музее детства А. М. Горького «Домик Каширина» (Почтовый съезд, 21) будет открыта для свободного посещения выставка переводов повести М. Горького «Детство» на языки народов России «Детство на разных языках» (0+). А в Детском театре «Вера» (Мещерский бульвар, 10) в 10:30 начнется «Феерия в 2-х действиях “Сказка о царе Салтане” (0+). Вход по билетам.
Основные площадки фестиваля «Детство»:
Музей детства А. М. Горького «Домик Каширина» (Почтовый съезд, 21); Музей-квартира А. М. Горького (ул. Семашко, 19); ГорькийЦентр (ул. 40 лет Победы, 4); Детский театр «Вера» (Мещерский бульвар, 10); Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко (ул. Революционная, 20); Кинотеатр «Орленок» (ул. Большая Покровская, 39А); Кинотеатр «Буревестник» (ул. Коминтерна, 244); Детские библиотеки Нижнего Новгорода; Дворец детского (юношеского) творчества им. В. П. Чкалова (ул. Пискунова, 39); Нижегородский государственный архитектурнo-строительный университет (ул. Гоголя, 1а, корп. 5); Кстовский историко-краеведческий музей-центр народной культуры «Берегиня» (г. Кстово, ул. Нижегородская, 2Б); Нижегородский областной информационный центр (ул. М. Горького, 151).
Участие в большинстве мероприятий — бесплатное. С полной программой фестиваля, информацией о регистрации, записи или покупке билетов можно ознакомиться на сайте Государственного музея А. М. Горького. Телефон для справок: 8 (831) 436 15 29.