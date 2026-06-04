Более 30 спикеров из шести регионов России примут участие в фестивале «Детство» в Нижнем Новгороде

В день открытия фестиваля с 10:00 до 16:00 в Музее детства А. М. Горького «Домик Каширина» (Почтовый съезд, 21) будет открыта для свободного посещения выставка переводов повести М. Горького «Детство» на языки народов России «Детство на разных языках» (0+). А в Детском театре «Вера» (Мещерский бульвар, 10) в 10:30 начнется «Феерия в 2-х действиях “Сказка о царе Салтане” (0+). Вход по билетам.