Четыре футболиста покинули сборную России

Вратарь Станислав Агкацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас покинули расположение сборной России по футболу. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в национальной команде.
При этом к команде присоединился нападающий Константин Тюкавин. Он пропустил товарищеский матч с египтянами. Встреча прошла 28 мая в Каире и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
5 июня сборная России в Волгограде примет команду Буркина-Фасо. 9 июня российские футболисты в Калининграде встретятся со сборной Тринидада и Тобаго, пишет ТАСС.
Российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен», занял седьмое место в списке самых дорогих вратарей мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Стоимость 27-летнего голкипера сборной России на данный момент составляет 42,9 миллиона евро.
3 июня женская сборная России по футболу успешно завершила товарищеский матч против команды Китая, который состоялся в Ухане. Встреча закончилась победой российских спортсменок со счетом 2:1. Голы в составе сборной России забили Наталья Машина на 54-й минуте и Азалия Зальмиева на 86-й минуте.