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Блогер Варламов* заявил, что отказался от интервью Дудю** из-за острых вопросов

Российский блогер Илья Варламов* заявил, что отказался давать интервью журналисту Юрию Дудю** из-за того, что он не хотел бы отвечать на острые вопросы. Он сравнил блогера со следователем, а его интервью — с допросом, подчеркнув, что такие беседы ему не интересны.

Российский блогер Илья Варламов* заявил, что отказался давать интервью журналисту Юрию Дудю** из-за того, что он не хотел бы отвечать на острые вопросы. Он сравнил блогера со следователем, а его интервью — с допросом, подчеркнув, что такие беседы ему не интересны.

Варламов добавил, что Дудь** давно хочет снять интервью с ним.

— Я говорю: «Юр, я тебя очень люблю, но тебя же вряд ли будут интересовать мои путешествия». Безусловно, в мои 42 (года — прим. «ВМ») у меня есть какое-то количество скелетов в шкафу. Я их стараюсь особо не ворошить, — рассказал блогер в видеоролике на YouTube-канале «Sheinkin40».

26 декабря 2025 года российский блогер Стас Васильев, известный под ником «Ай, как просто!», который ранее работал ведущим на канале «Соловьев Live», назвал Юрия Дудя** самым выдающимся интервьюером в Сети. Он подчеркнул, что сделать интервью с журналистом «стало чем-то престижным».

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.