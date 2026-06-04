Блогер Варламов* заявил, что отказался от интервью Дудю** из-за острых вопросов

— Я говорю: «Юр, я тебя очень люблю, но тебя же вряд ли будут интересовать мои путешествия». Безусловно, в мои 42 (года — прим. «ВМ») у меня есть какое-то количество скелетов в шкафу. Я их стараюсь особо не ворошить, — рассказал блогер в видеоролике на YouTube-канале «Sheinkin40».