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В Крыму поезда не будут останавливаться на станции Джанкой

Станция Джанкой в Крыму стала технической с 4 июня.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожную станцию Джанкой в Крыму сделали технической с 4 июня по решению владельца инфраструктуры. Об этом сообщает «КП-Крым».

Как заявили в компании «Гранд Сервис Экспресс», поезда «Таврия» будут курсировать между Севастополем, Симферополем и Евпаторией, направляясь мимо станции Джанкой, а также не останавливаясь на станции Урожайная.

Отмечается, что купившие билеты на поезда до Джанкоя пассажиры смогут доехать до Симферополя без пересадок и лишних доплат.

При этом кто приобрел билеты от Джанкоя в направлении из Крыма, могут сесть в поезд на станциях Симферополь, Евпатория или Владиславовка.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Крыму на несколько дней с 4 июня приостановлена продажа бензина за наличные из-за дефицита топлива.

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