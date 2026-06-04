В кубанской станице Ладожской отремонтируют поликлинику

Взрослую поликлинику отремонтируют в станице Ладожской Краснодарского края. Работы пройдут в 2026 году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Усть-Лабинского района.
Медучреждение расположено в здании 1990-х годов постройки, и капитальный ремонт там проведут впервые. Специалисты планируют привести в порядок внутренние помещения, обновить инженерные коммуникации. Особое внимание уделят доступной среде, чтобы поликлинику было удобнее посещать маломобильным пациентам.
«После завершения ремонта жители станицы Ладожской смогут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях, что позволит улучшить условия получения медицинских услуг для жителей станицы и близлежащих населенных пунктов», — отметила глава Ладожского сельского поселения Татьяна Марчук.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.