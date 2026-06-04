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В Прикамье продают вышку сотовой связи

В Добрянском округе на продажу выставлен готовый арендный бизнес — вышка сотовой связи с земельным участком. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. Продавец сообщает, что вышку сотовой связи арендует ПАО «МТС» и его дочерняя башенная компания ООО «БИК». Объект обеспечивает доход в размере 199,5 тыс. руб. в год. Особо подчеркивается, что договор аренды действует с 2012 года и был многократно продлен.

В Добрянском округе на продажу выставлен готовый арендный бизнес — вышка сотовой связи с земельным участком. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. Продавец сообщает, что вышку сотовой связи арендует ПАО «МТС» и его дочерняя башенная компания ООО «БИК». Объект обеспечивает доход в размере 199,5 тыс. руб. в год. Особо подчеркивается, что договор аренды действует с 2012 года и был многократно продлен.

Земельный участок площадью 800 кв. м расположен вблизи деревни Залесная в Добрянском округе. Завесь лот продавец просит 2,9 млн руб.