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Нижегородский суд отклонил иск к «Сети-НН» на два миллиона рублей

Женщина требовала опровержения сведений из сюжета и моральную компенсацию.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы Ирины Шигаровой к родственнику и ООО «Сети-НН». Женщина просила защитить ее честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Поводом для обращения в суд стал один из выпусков телепрограммы «Кстати». Истец настаивала, что озвученные в сюжете сведения не соответствуют действительности и наносят ущерб ее репутации. В иске она потребовала признать эти данные недостоверными, обязать родственника выступить с опровержением в эфире программы, предоставить для этого эфирное время и удалить спорные сведения из видеозаписи сюжета.

Кроме того, женщина просила взыскать с ООО «Сети-НН» компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.

В ходе разбирательства суд изучил представленные сторонами доказательства и пришел к выводу, что сведения, ставшие предметом спора, соответствуют действительности и не порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца.

По итогам рассмотрения дела в удовлетворении всех заявленных требований было отказано.