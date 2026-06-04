Нижегородский суд отклонил иск к «Сети-НН» на два миллиона рублей

Поводом для обращения в суд стал один из выпусков телепрограммы «Кстати». Истец настаивала, что озвученные в сюжете сведения не соответствуют действительности и наносят ущерб ее репутации. В иске она потребовала признать эти данные недостоверными, обязать родственника выступить с опровержением в эфире программы, предоставить для этого эфирное время и удалить спорные сведения из видеозаписи сюжета.