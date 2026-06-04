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Путин: отношения РФ и Казахстана развиваются по восходящей

Путин указал, что Россия и Казахстан всегда пытаются искать компромисс.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Астаной в настоящее время уверенно движутся в гору. Глава государства подчеркнул, что диалог с казахстанскими партнёрами получается успешным и конструктивным. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Отношения с Казахстаном развиваются у нас успешно, по восходящей. Наши друзья и партнеры с Казахстана — не такие легкие. По каждому вопросу идет острая дискуссия. Но и с одной и с другой стороны есть желание найти компромисс, который бы способствовал достижению общих целей», — уточнил российский лидер.

Напомним, что в ходе государственного визита в Казахстан Владимир Путин отмечал, что отношения между странами действительно находятся на подъеме и продолжают динамичное развитие.

Онлайн-трансляция.