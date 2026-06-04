Путин: отношения РФ и Казахстана развиваются по восходящей

«Отношения с Казахстаном развиваются у нас успешно, по восходящей. Наши друзья и партнеры с Казахстана — не такие легкие. По каждому вопросу идет острая дискуссия. Но и с одной и с другой стороны есть желание найти компромисс, который бы способствовал достижению общих целей», — уточнил российский лидер.