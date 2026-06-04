С начала года жители Перми приватизировали 240 квартир

С начала года от жителей Перми поступило 336 заявлений на приватизацию жилья. По итогам рассмотрения по 240 жилым помещениям заключены договоры безвозмездной передачи и оформлено право собственности. 408 пермяков стали владельцами жилых помещений общей площадью порядка шести тысяч квадратных метров. Такие данные приводит городское управление жилищных отношений.