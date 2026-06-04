Воронежец надел фальшивую звезду Героя России на прием к зампрокурора региона

Мировой суд в Воронеже оштрафовал на 1 тыс. рублей гражданина Аксенова А. В., пришедшего на личный прием к зампрокурора региона в форменном обмундировании подполковника ВВС РФ и с медалью «Золотая Звезда», которая вручается Героям России. Как выяснилось, форму и муляж госнаграды мужчина приобрел на маркетплейсе в интернете. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона 4 июня.