Главные новости за 4 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Белгородский облсуд смягчил приговор московскому предпринимателю Леониду Осипову, осужденному за коммерческий подкуп и покушение на мошенничество, исключив дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности. Основное наказание осталось прежним — 4,5 года колонии и штраф 25,2 млн руб. Сам предприниматель настаивает на отсутствии состава преступления и считает, что его действия были направлены на защиту бизнеса от махинаций партнеров.