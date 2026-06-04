В подмосковном Солнечногорске прошел фестиваль сирени

Фестиваль сирени прошел в городском парке культуры и отдыха и на набережной Сенежского озера в Солнечногорске Московской области. Мероприятие состоялось в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Для посетителей подготовили выставки «Поэтический променад» и «Сиреневая палитра», где представили картины местных художников и работы юных талантов. Кроме того, гости могли присоединиться к созданию коллективного арт-объекта и вместе с главой округа и депутатами высадить кусты сирени. Для детей на площадке организовали настольные игры, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и аквагрим.
На набережной зрители увидели парусную регату, флайборд-шоу. Помимо этого, на сцене наградили победителей конкурса детского рисунка «Солнечная сирень», провели квиз, а еще для гостей выступила рок-группа школы музыки «Гитарус».
Отмечается, что праздничную атмосферу поддерживали ходулисты и «живые скульптуры». Для гостей работали тематические фотозоны, где можно было сделать памятные снимки. Отдельное внимание уделили патриотической акции: все желающие могли написать письмо солдату и передать гуманитарную помощь.
«Фестиваль сирени — праздник, который давно стал одной из самых красивых и любимых традиций нашего округа. Этот день подарил гостям десятки ярких событий», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.