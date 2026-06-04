Путин назвал Китай и Россию естественными партнерами

«Договор, который лежит в основе нашего взаимодействия, который является базой для достижения результатов, он впечатляет. По разным статистикам, торговый оборот — под 250 млрд. Но когда это началось? У нас огромная общая граница. Ни вчера, ни сегодня, ни 5 лет назад, а столетиями вырабатывались принципы отношений», — уточнил Путин, говоря об отношениях с Китаем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).