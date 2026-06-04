Путин опроверг заявление о развороте России в сторону Азии

«В последние годы, особенно после событий, которые происходят на украинском направлении, говорят часто, что Россия сделала разворот в сторону Азии. Она поменяла свою политику. Ничего Россия не меняла. Ведь договор, который лежит в основе нашего взаимодействия, который является базой для достижения результатов, он впечатляет», — рассказал глава государства в разговоре с прессой.