Для Волжской ГЭС установили новый график с убывающими сбросами

С 6 июня объем сбросов снизится до 14 тысяч, 7 июня — до 13 тысяч, 8 июня — до 12 тысяч, 9 июня — до 11 тысяч, а 10 июня — до 10 тысяч. Напомним, в этом году впервые за последние 10 лет обводнение Волго-Ахтубинской поймы составило 90%. Это произошло за счет длительного периода максимальных сбросов, а также благодаря расчистке водоемов и строительству ГТС.