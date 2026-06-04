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Полувековой участок теплотрассы меняют в Волгограде

Коммунальщики не только обновляют магистраль, но и весь канал трубопровода.

В областном центре коммунальщики начали замену участка теплосети, которому уже больше 50 лет, на улице Глазкова.

Трубопровод был уложен еще в 70-х годах прошлого века и уже свое отслужил. При этом магистраль диаметром 500 мм обеспечивает поставку тепла больше, чем 20 тысячам горожан. При этом процесс ремонта был организован так, чтобы не прекращать подачу горячей воды в дома, попадающие в зону работ — действует альтернативная схема водоснабжения. А вот автомобилистам объезды приходится искать самостоятельно, так как движение от проспекта Ленина до дома № 17 по улице Глазкова полностью остановлено.

Также ранее стало известно, что депутаты региона обсуждают смену порядка начисления платы за отопление.