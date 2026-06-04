Полувековой участок теплотрассы меняют в Волгограде

Трубопровод был уложен еще в 70-х годах прошлого века и уже свое отслужил. При этом магистраль диаметром 500 мм обеспечивает поставку тепла больше, чем 20 тысячам горожан. При этом процесс ремонта был организован так, чтобы не прекращать подачу горячей воды в дома, попадающие в зону работ — действует альтернативная схема водоснабжения. А вот автомобилистам объезды приходится искать самостоятельно, так как движение от проспекта Ленина до дома № 17 по улице Глазкова полностью остановлено.