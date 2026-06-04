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Путин назвал главный принцип отношений России и Китая

Путин: Москва и Пекин дружат не против кого-то, а в интересах друг друга.

Источник: Комсомольская правда

Москва и Пекин дружат не против кого-то, а в интересах друг друга. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ.

«Мы просто работаем, дружим с Китаем. Не против кого-то, а в интересах друг друга. Мы прежде всего руководствуемся интересами наших стран, они совпадают», — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что созданы хорошие предпосылки для развитий отношений с Китаем. Он выразил уверенность, что в скором времени стороны порадуют мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем.

Ранее российский лидер заявил, что Москва не совершала резкого «разворота в Азию», вопреки частым заявлениям западных экспертов. Россия и Китай, по словам Путина, являются естественными партнерами.

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