Калининградец получил 3 года колонии за 262 грамма марихуаны

Несмотря на то, что подсудимый не распространял запрещённые вещества, а собирался использовать их сам, закон в данном случае неумолим. Хранение наркотиков в крупном размере — уголовно наказуемое деяние, даже если речь идёт только о личном потреблении. 262 грамма марихуаны — это существенно выше так называемого «значительного» размера, поэтому наказание получилось серьёзным. Государственный обвинитель из прокуратуры настаивал именно на реальном лишении свободы, и суд согласился с этой позицией.