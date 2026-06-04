Калининградец получил 3 года колонии за 262 грамма марихуаны

Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В суде установили, что в октябре 2025 года подсудимый нашёл свёртки с растительным веществом. Экспертиза подтвердила: это наркотическое средство каннабис (марихуана) массой 262,07 грамма, что квалифицируется как крупный размер. Мужчина забрал находку себе и хранил для личного употребления, без цели сбыта. Однако вскоре его задержали сотрудники полиции, а наркотик изъяли.
Несмотря на то, что подсудимый не распространял запрещённые вещества, а собирался использовать их сам, закон в данном случае неумолим. Хранение наркотиков в крупном размере — уголовно наказуемое деяние, даже если речь идёт только о личном потреблении. 262 грамма марихуаны — это существенно выше так называемого «значительного» размера, поэтому наказание получилось серьёзным. Государственный обвинитель из прокуратуры настаивал именно на реальном лишении свободы, и суд согласился с этой позицией.