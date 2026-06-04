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Калининградец взял кредит и перевёл мошенникам более 1 млн рублей

В Калининграде 24-летний молодой человек стал очередной жертвой мошенников, обещавших лёгкий заработок на.

Источник: Kaliningradnews

криптовалютной бирже. За два месяца он перевёл злоумышленникам более миллиона рублей, причём большую часть этой суммы оформил в кредит. Осознав обман, потерпевший обратился в полицию.

Всё началось с обычного общения в социальной сети. Неизвестный написал калининградцу, представился биржевым брокером и предложил высокий доход от торговли на криптовалютном рынке. Мужчина заинтересовался. Разговор быстро переместился в мессенджер, где «брокер» давал подробные инструкции.

Следуя указаниям собеседника, потерпевший зарегистрировался на специализированной интернет-платформе и начал переводить деньги через онлайн-обменник на криптовалютный кошелёк. Суммы росли постепенно, а когда своих денег перестало хватать, злоумышленник убедил молодого человека взять кредит. В общей сложности с ноября по январь калининградец перевёл более 1 миллиона рублей.

Когда пришло время вывести якобы заработанные средства, сделать это не получилось. Связь с «брокером» прервалась, а платформа, на которой торговал молодой человек, оказалась фиктивной. Только тогда он понял, что участвовал не в инвестициях, а в мошеннической схеме.

По данному факту следователь ОМВД России по Центральному району Калининграда возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Эта часть статьи предусматривает наказание за обман в особо крупном размере — до десяти лет лишения свободы.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами, предлагающими быстрый и высокий заработок, особенно в сфере криптовалют. Никогда не переводите деньги на неизвестные кошельки и не оформляйте кредиты по указанию третьих лиц. Если вам обещают доход, значительно превышающий рыночный, с вероятностью 99% это мошенники.

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