Калининградец взял кредит и перевёл мошенникам более 1 млн рублей

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами, предлагающими быстрый и высокий заработок, особенно в сфере криптовалют. Никогда не переводите деньги на неизвестные кошельки и не оформляйте кредиты по указанию третьих лиц. Если вам обещают доход, значительно превышающий рыночный, с вероятностью 99% это мошенники.