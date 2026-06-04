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В Калининградской области пресечена деятельность преступной группы, похитившей более 10 миллионов рублей у детей-сирот

Следственными органами СК России по Калининградской области троим местным жителям предъявлено обвинение в.

Источник: Kaliningradnews

совершении ряда тяжких преступлений: мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, похищении человека, а также мошенничестве при получении социальных выплат (часть 4 статьи 159 УК РФ, пункт «а» части 3 статьи 126 УК РФ, часть 4 статьи 159.2 УК РФ (2 эпизода), часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159.2 УК РФ).

Следствием установлено, что с 2022 года по май 2026 года фигуранты вместе с неустановленными соучастниками подыскивали на территории региона лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предлагали им свои посреднические услуги в получении положенного по закону сертификата на приобретение жилья, а также в сопровождении сделок по его покупке.

Вводя потерпевших в заблуждение, обвиняемые демонстрировали им жилой дом в Гвардейском районе, принадлежавший их сообщнице. Получив согласие на сделку, они обеспечивали перевод единовременных денежных выплат в счёт оплаты за покупку дома. После этого, продолжая реализацию преступного умысла, обвиняемые, вновь вводя потерпевших в заблуждение, заключали от их имени договор купли-продажи приобретённого жилья третьему лицу. Денежные средства от продажи недвижимости потерпевшим не возвращались.

На данный момент следствием установлены трое потерпевших, пострадавших от действий организованной группы. В отношении одного из них довести преступление до конца не удалось — при проверке представленных документов сотрудники центра социальной поддержки населения выявили несоответствие жилья предъявляемым требованиям. Указанными действиями обвиняемых бюджету Калининградской области причинён ущерб в сумме свыше 5 миллионов рублей. Ущерб, причинённый потерпевшим, составил 5,6 миллиона рублей.

Следствием также установлено, что в 2023 году один из потерпевших, осознав, что в отношении него совершено преступление, неоднократно пытался связаться с обвиняемыми, чтобы вернуть деньги. Опасаясь, что мужчина обратится с заявлением в правоохранительные органы, фигуранты, применив физическую силу, поместили его в автомобиль, вывезли на безлюдный участок местности в черте Калининграда и высказали угрозы физической расправы в его адрес и в адрес его малолетней дочери.

По ходатайству следствия в отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Одной фигурантке, частично признавшей вину, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Выполняются следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, установление всех участников преступной группы, а также возможных дополнительных эпизодов их деятельности.

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