В Калининградской области пресечена деятельность преступной группы, похитившей более 10 миллионов рублей у детей-сирот

Следствием также установлено, что в 2023 году один из потерпевших, осознав, что в отношении него совершено преступление, неоднократно пытался связаться с обвиняемыми, чтобы вернуть деньги. Опасаясь, что мужчина обратится с заявлением в правоохранительные органы, фигуранты, применив физическую силу, поместили его в автомобиль, вывезли на безлюдный участок местности в черте Калининграда и высказали угрозы физической расправы в его адрес и в адрес его малолетней дочери.