IV Всероссийский фестиваль «Детство» стартует в Нижнем Новгороде 8 июня

8 июня в Нижнем Новгороде состоится пресс-конференция со спикерами IV Всероссийского культурно-просветительского фестиваля «Детство». Сам фестиваль пройдет с 8 по 11 июня в Год единства народов России.
В этом году в нем примут участие более 30 спикеров из шести регионов страны. Среди них музейные специалисты из Москвы, Нижнего Новгорода, Республики Татарстан, Перми и Самары.
Также фестиваль посетят детские писатели из разных городов России. В ходе встречи пройдет знакомство с приглашенными спикерами. Они расскажут о своей работе и о тех мероприятиях, которые ждут юных нижегородцев.
В фестивальные дни на 45 площадках города пройдут более 70-ти мероприятий. Программа включает встречи с писателями, музейными педагогами и театральными деятелями, спектакли, выставки и тематические экскурсии. Также для детей проведут музейные мастер-классы, а теоретические треки пройдут для специалистов, работающих с юными посетителями.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Нижнем Новгороде стартует пятый сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская».