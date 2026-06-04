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IV Всероссийский фестиваль «Детство» стартует в Нижнем Новгороде 8 июня

Целью Фестиваля является популяризация литературы и детского чтения, развитие театрального искусства.

8 июня в Нижнем Новгороде состоится пресс-конференция со спикерами IV Всероссийского культурно-просветительского фестиваля «Детство». Сам фестиваль пройдет с 8 по 11 июня в Год единства народов России.

В этом году в нем примут участие более 30 спикеров из шести регионов страны. Среди них музейные специалисты из Москвы, Нижнего Новгорода, Республики Татарстан, Перми и Самары.

Также фестиваль посетят детские писатели из разных городов России. В ходе встречи пройдет знакомство с приглашенными спикерами. Они расскажут о своей работе и о тех мероприятиях, которые ждут юных нижегородцев.

В фестивальные дни на 45 площадках города пройдут более 70-ти мероприятий. Программа включает встречи с писателями, музейными педагогами и театральными деятелями, спектакли, выставки и тематические экскурсии. Также для детей проведут музейные мастер-классы, а теоретические треки пройдут для специалистов, работающих с юными посетителями.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Нижнем Новгороде стартует пятый сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская».