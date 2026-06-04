Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 4 июня, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, нет ни одного места, где не было бы наступления Вооруженных сил (ВС) РФ.
Глава государства отметил, что численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократилась за последнее время на 100 тысяч человек. Он добавил, что ежемесячные потери украинской стороны составляют 40 тысяч военнослужащих. При этом количество дезертиров в ВСУ, по данным Путина, составляет 60 тысяч человек.
— Принудительная мобилизация на Украине дает 15−16 тысяч человек в месяц, их «как собак» отлавливают, — передает слова российского лидера ТАСС.
2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине может завершиться в течение суток, если президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ Вооруженным силам страны покинуть территорию российских регионов.
Ранее Зеленский заявил, что готов на проведение прямых переговоров с Путиным ради завершения конфликта между Москвой и Киевом.