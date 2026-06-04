Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения

Глава государства отметил, что численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократилась за последнее время на 100 тысяч человек. Он добавил, что ежемесячные потери украинской стороны составляют 40 тысяч военнослужащих. При этом количество дезертиров в ВСУ, по данным Путина, составляет 60 тысяч человек.