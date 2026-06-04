Новые думы о главных

Так, спикеры Курской облдумы и Липецкого облсовета — Николай Жеребилов и Владимир Сериков — стали победителями в предварительном голосовании по одномандатным округам. Среди участников праймериз нет спикера Евгения Матушкина, который руководит Тамбовской облдумой с 2015 года. Также он не вошел в общеобластную часть списка ЕР, который возглавил Герой России, участник СВО и выпускник программы «Время героев» Иван Болдырев. В Орловской области среди участников праймериз также не оказалось председателя Леонида Музалевского, работающего спикером с 2011 года. Он может возглавить общеобластную часть списка, которая к сегодняшнему дню еще не анонсировалась.