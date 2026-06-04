Нижегородке вернули более 32 тысяч рублей переплаты за отопление

В ведомстве пояснили, что в поселке Кудьма многоквартирный дом обслуживала ресурсоснабжающая организация, которая начисляла плату по нормативам другой администрации и не учла, что Кудьма уже включена в состав Нижнего Новгорода. По жалобе собственницы инспекция провела внеплановую документальную проверку и обнаружила нарушение действующего законодательства.