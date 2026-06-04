Нижегородке вернули более 32 тысяч рублей переплаты за отопление

По требованию Госжилинспекции Нижегородской области одна из жительниц получила обратно свыше 32 тысяч рублей, переплаченных за отопление. Об этом сообщает Госжилинспекция Нижегородской области.
В ведомстве пояснили, что в поселке Кудьма многоквартирный дом обслуживала ресурсоснабжающая организация, которая начисляла плату по нормативам другой администрации и не учла, что Кудьма уже включена в состав Нижнего Новгорода. По жалобе собственницы инспекция провела внеплановую документальную проверку и обнаружила нарушение действующего законодательства.
Инспектор выдал предписание ресурсоснабжающей организации об устранении нарушения. Согласно сообщению начальника отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги ГЖИ Алены Новиковой, предписание полностью исполнено, выполнен перерасчёт — собственнице возвращена сумма более 32 тысяч рублей.
С начала года по инициативе Госжилинспекции коммунальные организации области уже вернули жителям свыше полумиллиона рублей переплат. Обратиться в ГЖИ можно через мобильное приложение и портал «Госуслуги. Дом», лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или по горячей линии: 8 (831) 430‑79‑19.