В селе Веселом Крыма построят школу на 250 мест

Новую общеобразовательную школу возводят в селе Веселом Республики Крым, сообщили в администрации города Судака. Работы ведутся по национальному проекту «Молодёжь и дети».
Учебное заведение рассчитано на 250 учеников и позволит решить сразу несколько задач: разгрузить действующее образовательное учреждение, а также обеспечить детей современными и комфортными условиями для получения знаний. В здании разместят спортивный и тренажерный залы, актовый зал на 153 места, столовую с обеденным залом на 125 посадочных мест, библиотечный центр и медицинский блок.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.