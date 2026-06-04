В Киеве демонтировали памятник Булгакову

В августе 2022 года Секретариат Национального союза писателей Украины (НСПУ) потребовал закрыть музей писателя и организовать на его месте музей украинского композитора Александра Кошица. В 2024 году Украинский институт национальной памяти (УИНП) причислил Михаила Булгакова к «символам российской имперской политики». В заключении экспертов говорится, что, несмотря на годы жизни в Киеве, он «презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителей».