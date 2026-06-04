Путин: По Украине не было ни одного применения «Орешника» в полном смысле слова

25 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с нехваткой средств противоракетной обороны. Он отметил, что долгое время не было прогресса с США в расширении производства противоракетных возможностей. По словам Зеленского, Киев получает финансовую помощь от Евросоюза, но нуждается в поддержке и со стороны Вашингтона.