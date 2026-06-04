Путин: По Украине не было ни одного применения «Орешника» в полном смысле слова

Российские войска ни разу не применяли ракетный комплекс «Орешник» в полном смысле слова «боевое применение». Об этом в четверг, 4 июня, заявил президент России Владимир Путин.
— Армия ударила «Орешником» по «сараю» на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки, — это необходимо для будущего использования оружия, — уточнил президент.
Глава государства добавил, что у РФ появляются новые ударные системы, и это касается в том числе «Орешника», передает сайт Кремля.
26 мая финские СМИ сообщили, что у Украины нет возможностей для отражения удара «Орешником», поскольку траектория полета ракеты представляет собой резкий взлет и крутое пике, а боеголовки могут поражать отдельные цели. Журналисты добавили, что российская ракета летит быстрее большинства современных аналогов.
25 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с нехваткой средств противоракетной обороны. Он отметил, что долгое время не было прогресса с США в расширении производства противоракетных возможностей. По словам Зеленского, Киев получает финансовую помощь от Евросоюза, но нуждается в поддержке и со стороны Вашингтона.