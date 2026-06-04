Россия полностью взяла под контроль территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) и свыше 85 процентов территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг, 4 июня, заявил президент России Владимир Путин.
— В настоящий момент (…) Россия полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику, 100 процентов, и поставила под свой контроль свыше 85 процентов территории ДНР, — приводит слова главы государства ТАСС.
Он также сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. По словам российского лидера, нет ни одного места, где не было бы наступления Вооруженных сил России.
Кроме того, Путин заявил, что российские войска ни разу не применяли ракетный комплекс «Орешник» в полном смысле слова «боевое применение». Армия России ударила «Орешником» по «сараю» на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки, — это нужно для будущего использования оружия.
По словам главы государства, итоги конфликта на Украине в виде контроля России над всем Донбасским регионом и заключения мирного соглашения с Украиной не противоречат друг другу.