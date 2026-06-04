Объявлена главная тема ИННОПРОМ-2026: что будет обсуждаться на промвыставке в Екатеринбурге

Отмечалось, что индустрия 360 требует формирования одновременно инновационных и ориентированных на человека производственных систем. В то время как индустриальные платформы становятся определяющими формами организации производства в глобальном мире, автоматизация и искусственный интеллект (ИИ) создают базу для гибких производственных цепочек, а выпуск и реализация продукции в единой экосистеме сокращают издержки и обеспечивают мгновенную связь с потребителями технологических решений в разных точках мира.