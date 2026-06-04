Путин: У России с Индией особо привилегированное стратегическое партнёрство

«Мы уверены, что мы в ближайшие годы выйдем на 100 млрд долларов торгового оборота, сейчас он где-то около 60 млрд. Но у нас есть все предпосылки для того, чтобы работать более активно и добиваться более амбициозных целей», — пояснил президент.