«Бабушка рвалась в огонь, думая, что там внуки»: в Калининграде семья с двумя детьми осталась без квартиры после пожара

Пожар произошёл днём 3 июня. Виктор был на работе, его жена уехала помогать пожилому свёкру, а дети гуляли на улице. Когда из окон повалил дым, соседи заметили неладное и сообщили об этом тёще мужчины, которая живёт с детьми на одной лестничной клетке. У женщины были ключи от квартиры. Она сразу побежала туда, пытаясь попасть внутрь. По словам Виктора, она не знала, находятся ли внуки дома, и сильно переживала.