Путин назвал главной проблемой ВСУ катастрофическую нехватку личного состава

Президент уточнил, что ежемесячные потери ВСУ составляют порядка 40 тысяч бойцов. При этом принудительная мобилизация дает лишь 15−16 тысяч новобранцев в месяц. Еще около 14 тысяч раненых возвращаются в строй из госпиталей. В результате каждый месяц украинская армия теряет не менее десяти тысяч боевиков.