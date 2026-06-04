Путин: В ВСУ за год 60 тысяч дезертиров, а уголовных дел — около 200 тысяч

Количество дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины достигает 60 тысяч человек за год. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума.
По словам главы государства, число уголовных дел, возбужденных на Украине за дезертирство, достигло около 200 тысяч.
«За начало этого года количество дезертиров — 60 тысяч человек. Почти официальная цифра — 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем. Но наиболее существенная», — заявил Путин.
Как подчеркнул президент, самой серьезной проблемой ВСУ является катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность украинской армии упала на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют порядка 40 тысяч военнослужащих.
При этом, как заявил Путин, у Украины отсутствует целый ряд современных вооружений, которые есть у ВС России.
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