Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Украина контролирует меньше 15% ДНР

Президент России рассказал о неудачах ВСУ на поле боя.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на ПМЭФ, рассказал, что Украина сейчас контролирует меньше 15% ДНР.

«В настоящий момент российская армия взяла полностью ЛНР. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала 25%, сейчас уже меньше 15%», — резюмировал глава государства.

Напомним, для России вопрос полного освобождения Донбасса от ВСУ является ключевым. Причем главарь киевского режима Владимир Зеленский это знает. В Кремле не раз заявляли, что СВО может закончится хоть завтра, если нелегитимный президент Украины отдаст приказ ВСУ выйти из Донбасса.

Напомним, KP.RU ведет прямую трансляцию встречи Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств.