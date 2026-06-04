Напомним, для России вопрос полного освобождения Донбасса от ВСУ является ключевым. Причем главарь киевского режима Владимир Зеленский это знает. В Кремле не раз заявляли, что СВО может закончится хоть завтра, если нелегитимный президент Украины отдаст приказ ВСУ выйти из Донбасса.