Глава «Герофарм» Родионов: ожирение — один из факторов преждевременной смертности

Для того чтобы вывести препараты в детский сегмент, необходимо корректно провести исследование именно на этой группе и доказать безопасность и эффективность. Оценка ведется в течение года — мы отслеживаем как непосредственный терапевтический эффект, так и отдаленные последствия. Исследование началось в прошлом году, и я рассчитываю, что в этом году мы его завершим. И в месте с этим появятся соответствующие изменения в инструкции по применению — с указанием возраста и дозировок.