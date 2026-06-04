Путин: Армия России взяла под контроль около 2 тысяч кв. км за последнее время

Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ за последнее время заняли порядка двух тысяч квадратных километров территорий, находившихся под контролем киевских боевиков. В частности, Луганская Народная Республика на 100% находится под контролем российской армии.
«Только вот за последнее время не буду называть количество населенных пунктов, примерно 2 тысячи кв.км российская армия поставила под свой контроль. В настоящий момент российская армия взяла полностью ЛНР. 100%», — заявил Путин.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ проводит встречу с руководителями мировых информагентств. KP.RU ведет прямую трансляцию.