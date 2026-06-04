В Солнечногорске Подмосковья прошел детский благотворительный забег

К благотворительной инициативе присоединились более 180 детей в возрасте до 15 лет. Для них подготовили несколько дистанций с учетом возраста и уровня подготовки. В городском парке участники преодолевали 500 и 1000 метров, а на стадионе «Металлург» — 100, 300 и 2000 метров. По итогам забега призеров и участников наградили кубками и медалями.