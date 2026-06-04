В Солнечногорске Подмосковья прошел детский благотворительный забег

Шестой детский благотворительный забег «Круг Солнца» состоялся 31 мая в Солнечногорске Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Мероприятие организовали в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
Площадками акции стали городской парк и стадион «Металлург». Именно там собрались юные участники, их родители, волонтеры и организаторы. Забег посвятили сбору средств на помощь Артему Симонову, который страдает редким генетическим заболеванием.
К благотворительной инициативе присоединились более 180 детей в возрасте до 15 лет. Для них подготовили несколько дистанций с учетом возраста и уровня подготовки. В городском парке участники преодолевали 500 и 1000 метров, а на стадионе «Металлург» — 100, 300 и 2000 метров. По итогам забега призеров и участников наградили кубками и медалями.
«“Круг Солнца” вновь доказал: в нашем округе живут неравнодушные люди, всегда готовые прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Благодарю юных участников, организаторов, волонтеров и всех, кто поддержал акцию», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.