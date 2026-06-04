Путин: у Украины нет гиперзвука, крылатых ракет и «еще кое-чего», что есть у РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что у Украины отсутствует целый ряд современных вооружений, которые есть у российской армии. В частности, речь идет о гиперзвуковых и крылатых ракетах. Также, по словам главы государства, у противника нет «еще кое-чего», что он назвал самым главным.