Путин: нет места в зоне СВО, где бы не было наступления ВС России

Президент РФ Владимир Путин в ходе на встрече с руководителями мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что российские подразделения продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.
«Нет места, где бы не было наступления ВС РФ на СВО», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что РФ полностью контролирует ЛНР и освободила свыше 85% территории ДНР и 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме, подчеркнул президент.
Ранее российский лидер заявил, что ситуация на передовой позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине. Президент отметил, что российские войска ежедневно ведут наступательные действия по всем направлениям в рамках специальной военной операции.
KP.RU ведет прямую трансляцию встречи Владимира Путина с руководителями информационных агентств.