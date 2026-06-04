Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: нет места в зоне СВО, где бы не было наступления ВС России

ВС РФ продвигаются на всей линии боевого соприкосновения, отметил Путин.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в ходе на встрече с руководителями мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что российские подразделения продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.

«Нет места, где бы не было наступления ВС РФ на СВО», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что РФ полностью контролирует ЛНР и освободила свыше 85% территории ДНР и 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме, подчеркнул президент.

Ранее российский лидер заявил, что ситуация на передовой позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине. Президент отметил, что российские войска ежедневно ведут наступательные действия по всем направлениям в рамках специальной военной операции.

KP.RU ведет прямую трансляцию встречи Владимира Путина с руководителями информационных агентств.