Путин: Шредер не мой друг, он государственный деятель ФРГ с собственной позицией

«Я с удивлением увидел реакцию на то, что рассказал о господине Шредере. Началась такая бурная дискуссия. Шредер — не друг Путина, он — немецкий государственный деятель, у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать», — резюмировал Путин в дискуссии с прессой.