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Путин: Шредер не мой друг, он государственный деятель ФРГ с собственной позицией

Президент России ответил на вопрос немецкого журналиста о Шредере.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, ответил на вопрос немецкого журналиста о Герхарде Шредере. Глава российского государства отметил, что он не его друг, а политических деятель.

«Я с удивлением увидел реакцию на то, что рассказал о господине Шредере. Началась такая бурная дискуссия. Шредер — не друг Путина, он — немецкий государственный деятель, у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать», — резюмировал Путин в дискуссии с прессой.

Читайте онлайн-трансляцию, которую ведет «Комсомольская правда».