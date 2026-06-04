Путин: Шредер не мой друг, он государственный деятель ФРГ с собственной позицией

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, ответил на вопрос немецкого журналиста о Герхарде Шредере. Глава российского государства отметил, что он не его друг, а политических деятель.
«Я с удивлением увидел реакцию на то, что рассказал о господине Шредере. Началась такая бурная дискуссия. Шредер — не друг Путина, он — немецкий государственный деятель, у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать», — резюмировал Путин в дискуссии с прессой.
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