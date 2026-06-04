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«Вы не на допросе»: Путин пошутил над немецким журналистом

Путин пошутил над немецким журналистом во время встречи с представителями СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил над немецким журналистом во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ведущий мероприятия и гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов перед вопросом немецкого журналиста спросил у него, действительно ли Германия готовится к военному конфликту с Россией.

«Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе, вы в качестве следователя», — сказал президент России с улыбкой.

Путин в свою очередь ответил на вопрос немецкого журналиста о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере. По словам российского лидера, немец не является его другом, а политическим деятелем с собственной позицией и мужеством отстаивать её.

Трансляцию встречи Владимира Путина с представителями мировых информационных агентств ведет KP.RU. Мероприятие проходит в рамках ПМЭФ.