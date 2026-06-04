Путин раскрыл военную и государственную тайну об испытаниях «Орешника»

Выступая на полях ПМЭФ-2026, президент России Владимир Путин раскрыл интересные детали об испытаниях суперсовременного российского оружия — ракетного комплекса «Орешник». По словам главы государства, удар «Орешником» был осуществлен специально в то место, где было наглядно и хорошо видно результат.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин озвучил успехи российской армии в продвижении в ходе спецоперации за последнее время. По словам президента, освобождено более двух тысяч квадратных километров территорий.
Напомним, президент России Владимир в рамках ПМЭФ проводит встречу с руководителями мировых информационных агентств. KP.RU ведет прямую трансляцию мероприятия.