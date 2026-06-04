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В Псковской области стартовал ремонт гравийной дороги Струги Красные — Ляды

Обновленная трасса станет комфортнее и безопаснее для местных жителей и водителей транзитного транспорта.

Ремонт гравийной дороги Струги Красные — Ляды начался в Псковской области, сообщили в управлении информационной политики правительства региона. Работы идут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты приводят в порядок участок трассы с 25-го по 36-й километр. Сейчас на объекте меняют водопропускные трубы. После этого специалисты выровняют дорогу, уложат покрытие из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части и съездах, а также укрепят обочины. Завершить ремонт планируется к ноябрю.

Отмечается, что обновленная дорога станет комфортнее для местных жителей и водителей транзитного транспорта. Улучшение ее состояния также поможет укрепить хозяйственные связи между населенными пунктами Струго-Красненского и Плюсского округов. Кроме того, жители смогут быстрее и удобнее добираться до социальных объектов и другой инфраструктуры.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.