В Псковской области стартовал ремонт гравийной дороги Струги Красные — Ляды

Специалисты приводят в порядок участок трассы с 25-го по 36-й километр. Сейчас на объекте меняют водопропускные трубы. После этого специалисты выровняют дорогу, уложат покрытие из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части и съездах, а также укрепят обочины. Завершить ремонт планируется к ноябрю.